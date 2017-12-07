Rusya'dan S-400 açıklaması: Kredi ile ilgili sorun çözüldüğünde...

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sekiyatıyla ilgili konuştu. Çemezov, füzeler için kredi sağlandıktan sonra sevkiyatın gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Ria Novosti muhabirinin, "S-400'ler konusunda bir gelişme var mı?" soruna Çemezov şöyle yanıt verdi: "Muhtemelen, evet (gelişme var). Şuanda kredi hakkında görüşmeler devam ediyor, kredi ile ilgili sorun çözüldüğünde... Maliye Bakanlığımız, Türkiye'nin Maliye Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürüyor."

"Bizim her şeyimiz hazır" diyen Çemezov, şuanda Türkiye'de üretimin değil, satış konusunda görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

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