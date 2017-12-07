"Türkler S-400'lerin ödemesini dolarla değil, rubleyle yaptı"

Rusya'da yayın yapan Argumenti i Nedeli gazetesinde 7 Aralık tarihinde yayınlanan "ABD, Rusya ve İran'dan dolayı Erdoğan'a saldırıyor" başlıklı bir köşe yazısında, bazı kaynaklara göre Türklerin S-400'ler için ödemeyi dolarla değil, rubleyle yaptığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan S-400 satın almak için kapora verildiğini söylemiş, birkaç gün sonra ise Kommersant gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu kaporanın 100 milyon dolardan fazla olduğunu yazmıştı.

"Donald Trump'ın Kürtlere silah tedarikini durdurma kararına rağmen, Washington ile Ankara arasındaki ilişkiler kötüye gitmeye devam ediyor" cümlesiyle başlayan yazıda, Batı'nın Türkiye'nin Rusya ve İran'la olan yakınlaşmasını beğenmediği, bu yüzden Türkiye'ye saldırdığı belirtiliyor.

Batı medyasının, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri satın alma isteğini kötü bir şaka olarak yorumladığını belirten yazar, bu satın almanın gerçekleşmesi durumunda Avrupa Birliği ittifakının bölünebileceğini iddia ediyor.

Yazıda, Türkiye'de gerçekleştirilen bazı anketlere göre, Türklerin yüzde 70'inden fazlasının Rusya ile siyasi, ekonomik ve askeri ittifak yapma fikrine olumlu baktığı hatırlatılmış.

Yazıda şu ifadeler yer alıyor: "...Amerikalıların S-400'ün satın alımını engelleme imkanı yok - bazı raporlara göre Türkler S-400 sistemlerinin ödemesini dolarla değil, ruble ile yaptı..."

Son olarak 'okyanus ötesinin' Erdoğan'la savaş için başka bir taktik seçtiğini ve geçen yıl İran kökenli Türk işadamı Reza Zarrab'ı tutukladığını belirten Rus yazar, Zarrab'ın ABD yaptırımlarını delerek İran hükümetinin lehine yüz milyonlarca dolarlık mali işlemler yapmakla suçlandığını ifade etti.

HABERRUS