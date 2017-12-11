Putin talimat verdi, peki Rus ordusunun Suriye'den ayrılması kaç gün sürecek?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Suriye'den çekilmesinin 'bir günde' gerçekleşemeyeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugünkü Türkiye gezisi öncesi sürpriz bir şekilde Suriye'yi ziyaret etmiş, ülkesinin Lazkiye'deki hava üssü Hmeymim'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüş ve Suriye'deki Rus birliklerinin ülkedeki üslerine çekilmeye başlaması yönünde emir vermişti.

Bunun ne kadar zaman alacağıyla ilgili bir soru üzerine Peskov, "Bir günde olacak bir şey değil. Yeni yıla kadar gerçekleşir mi gerçekleş mi bilmiyoruz. Putin kendi, Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerin göreve devam edeceğini söyledi." şeklinde yanıt verdi.

Bu sabah Suriye'deki Hmeymim hava üssünü ziyaret eden Putin, bölgedeki Rus ordusu ve Suriye lideri Beşar Esad ile bir araya geldi. Putin, Suriye'de bulunan askeri birliklerin önemli bir bölümüne geri dönme talimatı verdi. Terörle mücadelenin kurbanlarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Putin, Rus askerinin Suriye'deki görevi başardığını söyledi.

HABERRUS