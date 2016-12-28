Rus yetkililer dopingi itiraf etti, Kremlin iddiaları yalanladı

Rus yetkililer 2011-2015 yılları arasında binden fazla Rus sporcuya doping verildiğini kabul etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre New York Times gazetesine konuşan Rusya'nın anti-doping kurumunun direktör vekili Anna Antselioviç doping operasyonunu "Kurumsal bir komplo" olarak niteledi ancak arkasında devlet desteği olduğu iddialarını reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dopingle mücadele sistemini iyileştirmek için atanan eski Spor Bakanı Vitaly Smirnov ise gazeteye açıklamasında "Sorumlu kişiler adına konuşmak istemiyorum. Eski spor bakanı ve eski Olimpiyat Komitesi başkanı olarak pek çok hata yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov ise bazı sporcuların doping kullanmasının devlet kurumlarıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Biz en başından beri devletin ya da herhangi bir devlet kurumu veya organının sporcuların doping kullanmasıya bir ilgisinin olmadığını açıkladık.” ifadelerini kullandı.

Rusya Londra'da 21'i altın olmak üzere 72, Sochi'de ise 13'ü altın 33 madalya kazanmıştı.