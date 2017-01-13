Putin, sambo ve judo sayesinde yoğun iş temposunun üstesinden geldiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşinov ve Başbakan Murat Kumpilov ile bir araya geldi.

Ria Novosti'nin aktardığına göre Putin'e teşekkürlerini sunan Thakuşinov'un, "Beraber çalıştığımız ve sürekli bizi desteklediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben sizi "Perpetuum Mobile" diye adlandırıyorum. Yani her zaman yer yerde olan insan demek. Bu kadar yüke nasıl dayanıyorsunuz merak ediyorum. Sanırım sambo ve judo sayesinde." sözlerine Putin, "kesinlikle" diye yanıt verdi.

Rus lider Putin'in sambo ve judo alanında yüksek seviyelerde çalıştığı biliniyor. Japonya'da düzenlenen bir sambo turnuvasına da Putin'in adı verilmişti.