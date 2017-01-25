Fenerbahçe, Rusya deplasmanından galibiyetle dönüyor
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Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 19. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk oldu.
Rusya'nın Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 86-81 kazanarak Euroleague’deki 12. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibine 81-73 mağlup olmuştu. Rus ekibiyle daha önce 3 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, sadece 1 galibiyet alabilmişti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Euroleague’de 5. Sırada yer aldı. Sıralamanın zirvesinde ise sadece 4 maç kaybeden diğer bir Rus ekibi CSKA Moskova yer alıyor.