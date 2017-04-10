Antalya’da konsolosluklar arası dostluk turnuvası düzenlendi

Almanya, Rusya, Kazakistan konsolosluk takımları ile Kemer protokolü Kemer Belediyesi’nin düzenlediği Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası’nda karşılaştı. Turnuvanın şampiyonu Almanya takımı olurken Rusya ise ikinci oldu.

Almanya ile Türkiye arasında yapılan ve çekişmeli geçen turnuvanın ilk maçını 4-3’lük skorla Almanya kazandı. Turnuvanın diğer maçında ise Rusya Kazakistanı’ı 6-5 yenerek finale kaldı.

Finalde Rusya’yı 8-6’lık skorla mağlup eden Almanya şampiyon olurken, Rusya ikincilikte kaldı.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Türkiye takımı Kazakistan’ı 7-6 geride bırakarak üçüncü oldu.

Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Antalya Ateşesi Alexander Ryumkov, Rusya Antalya İkinci Konsolosu Uyachaslav Mikhaylav, Antalya Alman Konsolosu Jörg Fürstenav ve Antalya Kazakistan Konsolosu Nyshankul Karatayeva bu turnuvanın Türkiye ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Törende konuşan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya için ve Kemer için büyük öneme sahip bu 3 ülkenin takımını Kemer’de ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, “ Sporun dostluk ikliminde örnek bir buluşma gerçekleştirdik. Bu turnuvada kaybeden takım yok. Çünkü dostluk ve kardeşlik kazandı yani hepimiz kazandık” dedi.

Haberrus