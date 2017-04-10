Rusya'dan 120 milyon dolar talep eden FIFA'ya sert yanıt geldi

Rusya'nın spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko FIFA’yı çok sert bir dille eleştirdi. 2018 Dünya Kupası yayın hakları için Rusya’dan 120 milyon dolar talep eden FIFA’ya “FIFA’nın finansal gidişatı hiç iyi değil, bu sebeple bize baskı yapıyor” diye eleştirisini dile getirdi.

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya, FIFA’nın kendi sorunlarını çözmek için kupanın yayın haklarını çok yüksek fiyata satmak istediğini iddia ediyor. Mutko, "Rusya’dan 120 milyon dolar talep eden FIFA, 2014 Dünya Kupası için ödenen miktardan 32 milyon dolar fazla talep ediyor" dedi.

Mutko ayrıca, “Kupanın yayın haklarını TV kanalları alacak ve büyük ihtimalle zarar edecekler. FIFA devreye girmesi için Rusya’ya telkinde bulunuyor. Bunlar doğru değil. Brezilya’daki kupa sırasında dolar 32 ruble idi, şimdi ise 60 ruble. Yayın haklarını dövizle alıp rubleyle satmak durumundayız. Bu da ödenilen paranın çıkarılamaması anlamına geliyor. FIFA’nın finansal durumu hiç iyi değil. Yaşanan skandallardan sonra durumları iyi değil.” ifadelerini kullandı.

FIFA, 2016’da 369 milyon dolar zarar etmiş ve bunun sebebini hukuki masrafların artması ve sponsorların endişelenip geri adım atması olarak değerlendirmişti.

2018 Dünya Kupası'na Rusya ev sahipliği yapacak.

Haberrus