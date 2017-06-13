Rus tenisçi Şarapova, Wimbledon’a katılamayacak

Kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Maria Şarapova, sakatlığı sebebiyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'a katılamayacak.

Sakatlık nedeniyle Roma Açık'ın 2. turunda maçtan çekilmek zorunda kaldığı 16 Mayıs'tan bu yana kortlardan uzak kalan Şarapova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini ve oynamayı planladığı çim kort turnuvalarına katılamayacağını belirtti.

Şarapova ayrıca sahalara, 31 Temmuz'da ABD'nin Stanford kentinde düzenlenecek sert kort turnuvasıyla dönmeyi planladığını da ifade etti.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.

Haberrus