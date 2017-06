Roberto Mancini resmen Zenit’te

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, 3+2 yıllığına anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adam Roberto Mancini için imza töreni düzenledi.

AA’nın haberine göre Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen törende Mancini, takım atkısı ve 'Mancini' yazılı formayla poz verdi.

Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Zenit, geçtiğimiz günlerde bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırmıştı.

I want to bring #Zenit in #ChampionsLeague, we will create a very good team to achieve results and to win. #GoZenit pic.twitter.com/LWv3yUE6Zw