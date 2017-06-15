Futbol yıldızları Konfederasyon Kupası için Rusya'ya geliyor

Futbol yıldızları Konfederasyon Kupası için Rusya'ya geliyor

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Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan kentlerinde 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası için tüm dünyadan futbol yıldızları Rusya'ya gelecek.

Turnuva için Rusya'da yeşil sahalara çıkacak dünya yıldızlarının bir kısmı...

Cristiano Ronaldo

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Arturo Vidal

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Javier Hernandez

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Andre Onana

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Tim Cahill

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Pepe

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Luis Nani

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Julian Draxler

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Alexis Sanchez

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Rafael Marquez

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Haberrus