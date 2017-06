Futbol yıldızları Konfederasyon Kupası için Rusya'ya geliyor

Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan kentlerinde 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası için tüm dünyadan futbol yıldızları Rusya'ya gelecek.

Turnuva için Rusya'da yeşil sahalara çıkacak dünya yıldızlarının bir kısmı...

Cristiano Ronaldo

Arturo Vidal

Javier Hernandez

Andre Onana

Tim Cahill

Pepe

Luis Nani

Julian Draxler

Alexis Sanchez

Rafael Marquez

🇵🇹Portugal have been training in Kazan today ahead of their #ConfedCup opener with 🇲🇽Mexico on Sunday pic.twitter.com/ymRfTI2vij