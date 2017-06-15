Futbol yıldızları Konfederasyon Kupası için Rusya'ya geliyor
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Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan kentlerinde 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası için tüm dünyadan futbol yıldızları Rusya'ya gelecek.
Turnuva için Rusya'da yeşil sahalara çıkacak dünya yıldızlarının bir kısmı...
Cristiano Ronaldo
Arturo Vidal
Javier Hernandez
Andre Onana
Tim Cahill
Pepe
Luis Nani
Julian Draxler
Alexis Sanchez
Rafael Marquez
🇵🇹Portugal have been training in Kazan today ahead of their #ConfedCup opener with 🇲🇽Mexico on Sunday pic.twitter.com/ymRfTI2vij— FIFA.com (@FIFAcom) 15 Haziran 2017
Haberrus