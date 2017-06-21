Konfederasyonlar Kupası'nda Rusya - Portekiz maçı 0-1 sona erdi
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2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu 2. hafta maçında Rusya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Rusya'nın ev sahipliğinde Moskova'da Otkrytie Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz, 8. dakikadaki Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.
Bu sonucun ardından grupta Portekiz 4 puana yükselirken, Rusya ise 3 puanda kaldı.
A grubundaki maçlarda Rusya, Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerken, Portekiz ise Meksika ile 2-2 berabere kalmıştı.
Haberrus