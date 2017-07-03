Galatasaray, St. Petersburg Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi günü eski hocası Roberto Mancini'nin yönetimindeki Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da hazırlık maçı programı netleşmeye başladı. Bugün Macaristan 2. Ligi takımlarından Gyirmot ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar'ın 8 Temmuz Cumartesi günü Zenit ile bir hazırlık maçı yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı şeklinde geçiren Galatasaray, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanabilmek için işi baştan sıkı tutmak istiyor. Igor Tudor'un yoğun tempoda sürdürdüğü Slovakya kampında Sarı Kırmızılılar yaptıkları hazırlık maçları ile kendilerini görme şansı da bulacaklar.

Ayrıca Mancini'nin çalıştırdığı Zenit, dün Roma'nın Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes'i 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Geçtiğimiz ay Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Zenit, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Zenit, Mancini ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Haberrus