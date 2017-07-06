Rusya’a düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’nı 628 bin taraftar takip etti

Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcisi İrina Volk, ülkede düzenlenen 2017 Konfederasyonlar Kupası’nı 628 bin taraftarın takip ettiğini açıkladı.

Rusya güvenlik güçlerinin turnuva boyunca güvenlik ve asayişi tam olarak sağladığını ifade eden Volk, yabancı taraftarlar için de 24 saat boyunca çeviri hizmetinin verildiğini vurguladı.

Volk’un verdiği bilgilere göre turnuvayı takip etmek için Rusya’yı 40 bin 374 yabancı taraftar ziyaret etti.

17 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan kentlerinde düzenlenen 2017 Konfederasyonlar Kupası’nı finalde Şili’yi mağlup eden Almanya kazanmıştı.

Berk Atacan, Haberrus