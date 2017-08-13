Ramil Guliyev: Azerbaycan'dan sonra Rusya adına yarışmayı düşünmüştüm

Rus gazetesi Sport Express’e konuşan dünya şampiyonu atletimiz “2009’da Rusya ile gerekli bağlantılar kurulmuş ve teknik yetkililerle anlaşılmıştı. Ancak uzayan süreç ve bürokratik engeller, bu işin gerçekleşmesini engelledi” dedi.

Londra’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanıp Usain Bolt'un tahtını devralan ve tarihe geçen Ramil Guliyev, gündemdeki yerini koruyor. 27 yaşındaki milli atletimizin Azerbaycan'dan ayrıldıktan sonra Rusya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Rus gazetesi Sport Express'e konuşan Ramil, “2009'da Azerbaycan'dan ayrılmaya karar verdiğimde Rusya adına yarışmayı düşünmüştüm. Gerekli bağlantılar kurulmuş ve teknik yetkililerle anlaşılmıştı” diyerek şöyle devam etti:

“Ancak uzayan süreç ve bürokratik engeller işin gerçekleşmesini engelledi. O arada Türkiye'den teklif geldi ve bende bu ülkeye gittim…”

Ramil Guliyev, Sovyet ekolünden gelen Oleg Mukhin ile çalıştığını ancak Amerikan ve eski Sovyet sprint çalışma sistemi arasında günümüzde metodik farklar kalmadığını da söyledi.

Usain Bolt ile aynı yarışta birkaç kez mücadele veren milli sporcumuz, ünlü sprinterin ısınma salonunda ve yarış öncesinde çok rahat ve şakacı olduğunu, kendisiyle kolaylıkla iletişim kurulabildiğini de anlattı.

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