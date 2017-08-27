Türkiye Judo Federasyonu: Karlov adına büyük bir organizasyon yapacağız

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan’da 28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov adına bir organizasyon yapacaklarını belirtti.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski bir sporcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de eski bir judocu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu projemizi, EJU’nun başkanına da ilettik. Kendileri de bize destek verdi. Organizasyonla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza da haber verdik. Putin, davet gelmesi halinde bu projemize katılacağını söylemişti. Ankara’da yapacağımız bu organizasyonun hazırlıklarına başladık. Sponsorlarımız hazır bekliyor. Andrey Karlov adına düzenleyeceğimiz organizasyonun tanıtımını EJU kongresinde yapacağız."

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