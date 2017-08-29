Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Giuliano: Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu var
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Fenerbahçe'nin Zenit'ten renklerine bağladığı Giuliano de Paula, Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu olduğunu söyledi.
Rusfootball.info'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu şunları söyledi: "Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu var. Burada (Fenerbahçe'de) ileri adım atmayı umuyorum. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum, Türkiye'de birçok ünlü takım ve oyuncu var."
Zenit'te 30 maça çıkan, 8 gol ve 7 asist yapan Giuliano, 20 Ağustos'da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında ilk kez forma giydi.
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