Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Giuliano: Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu var

Fenerbahçe'nin Zenit'ten renklerine bağladığı Giuliano de Paula, Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu olduğunu söyledi.

Rusfootball.info'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu şunları söyledi: "Türkiye'de Rusya'da olduğundan çok daha fazla teknik oyuncu var. Burada (Fenerbahçe'de) ileri adım atmayı umuyorum. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum, Türkiye'de birçok ünlü takım ve oyuncu var."

Zenit'te 30 maça çıkan, 8 gol ve 7 asist yapan Giuliano, 20 Ağustos'da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında ilk kez forma giydi.

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