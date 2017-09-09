Sivasspor, Sergey Rıybalka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor, son olarak Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergey Rıybalka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Nisan 1990'da Ukrayna'da dünyaya gelen Sergey Rıybalka futbola Arsenal Kharkiv'de başladı. Burada çeşitli yaş kategorilerinde forma terleten Rıybalka daha sonra Dinamo Kiev'in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec'e kiralık olarak gitti. 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı.

27 yaşında ve 1,76 boyundaki sporcu orta sahada görev yapıyor.

Rıybalka ayrıca 9 kez de Ukrayna milli takımının formasını giydi.

HABERRUS