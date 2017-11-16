2018 Dünya Kupası'na katılacak 32 takım belli oldu

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz arasında oynanacak olan 2018 Dünya Kupası için 31 takım belli olmuştu. Son takımın belli olması için oynanan mücadelede Peru, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini alan son takım oldu.

İşte kupa mücadelesinde yerini alacak 32 ülke:

Rusya,

Brezilya,

İran,

Japonya,

Meksika,

Belçika,

Güney Kore,

Suudi Arabistan,

Almanya,

İngiltere,

İspanya,

Nijerya,

Kosta Rika,

Polonya,

Mısır,

İzlanda,

Sırbistan,

Portekiz,

Fransa,

Uruguay,

Arjantin,

Kolombiya,

Panama,

Senegal,

Fas,

Tunus,

İsviçre,

Hırvatistan,

İsveç,

Danimarka,

Avustralya,

Peru,

2018 Dünya Kupası'nın gruplarını belirleyecek kura çekimi 1 Aralık 2017'de gerçekleşecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

HABERRUS