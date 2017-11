Şarapova, Türk rakibi Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova, Türk milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar eski dünya 1 numarası Şarapova, dünya sıralamasında 160. basamakta bulunan Çağla Büyükakçay ile karşı karşıya geldi. Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Şarapova, Çağla Büyükakçay karşısında ilk seti tie-break sonucunda 7-6 kazandı. İkinci seti de rahat bir şekilde 6-0 kazanan Şarapova, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şarapova, Sinan Erdem Spor Salonu'nda inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirterek, "Burada özel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir etkinliğin parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere çok teşekkür ediyorum. Çağla'ya karşı oynamak hem zor hem de keyifliydi. Çağla'nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhteşem bir atmosferde muhteşem bir akşam ❤️❤️🎾🎾 It was a pleasure to share the court with you tonight @mariasharapova, great to have you in Istanbul❤️#TEBTennisStars pic.twitter.com/qHyhGcgsTG