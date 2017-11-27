Şarapova, Türk rakibi Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Mariya Şarapova, Türk milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar eski dünya 1 numarası Şarapova, dünya sıralamasında 160. basamakta bulunan Çağla Büyükakçay ile karşı karşıya geldi. Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Şarapova, Çağla Büyükakçay karşısında ilk seti tie-break sonucunda 7-6 kazandı. İkinci seti de rahat bir şekilde 6-0 kazanan Şarapova, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şarapova, Sinan Erdem Spor Salonu'nda inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirterek, "Burada özel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir etkinliğin parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere çok teşekkür ediyorum. Çağla'ya karşı oynamak hem zor hem de keyifliydi. Çağla'nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhteşem bir atmosferde muhteşem bir akşam ❤️❤️🎾🎾 It was a pleasure to share the court with you tonight @mariasharapova, great to have you in Istanbul❤️#TEBTennisStars pic.twitter.com/qHyhGcgsTG — Çağla Büyükakçay (@CaglaBuyukakcay) November 26, 2017

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise böyle bir etkinlikte yer aldığı için herkese teşekkür ettiğini aktararak, "Şarapova ile karşılaşmak büyük bir zevkti. Ona, Türkiye'ye geldiği için teşekkür ediyorum. Tenis ve benim adıma muhteşem bir gün yaşandı. Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası'na da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nasıl güzel bir akşamdı❤️❤️Kelimelerim yetersiz kalır. Gelen, desteğini gösteren, sosyal medya hesaplarından paylaşan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu akşamı gerçekleştiren TEB BNP PARIBAS başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkürler❤️❤️iyiki varsınız❤️❤️ pic.twitter.com/QjgJt5OOGp — Çağla Büyükakçay (@CaglaBuyukakcay) November 26, 2017

'Şarapova benimle evlenir misin'

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğine Türk tenisseverler yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan biletlerin tükendiği organizasyonu takip eden seyirciler, Sinan Erdem Spor Salonu'nun tamamını doldurdu.

Organizasyonu sinema, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de yerinden takip etti.

Öte yandan maçın oynandığı sırada tribünden bir kişi 'Şarapova benimle evlenir misin' diye bağırdı. Rus tenisçi, bu teklife 'Düşünebilirim' dercesine bir hareketle cevap verdi.

Maria Sharapova'ya maç sırasında seyircilerden biri evlenme teklif etti. Sharapova teklife 'belki' diye karşılık verdi. #TEBTennisStars pic.twitter.com/TJ0xMUec6v — Spor Bangz (@SporBangz) November 26, 2017

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