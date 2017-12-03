Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takımın grupları, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Sonuçlara göre Rusya'nın rakipleri; Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay olacak. Turnuvanın açılış karşılaşması ise Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.
Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.
Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda Rusya'nın rakipleri şu şekilde:
Gruplar:
GRUP A
Rusya
Suudi Arabistan
Mısır
Uruguay
GRUP B
Portekiz
İspanya
Fas
İran
GRUP C
Fransa
Avustralya
Peru
Danimarka
GRUP D
Arjantin
İzlanda
Hırvatistan
Nijerya
GRUP E
Brezilya
İsviçre
Kosta Rika
Sırbistan
GRUP F
Almanya
Meksika
İsveç
Güney Kore
GRUP G
Belçika
Panama
Tunus
İngiltere
GRUP H
Polonya
Senegal
Kolombiya
Japonya
Rusya'nın yer aldığı A grubu maç tarihleri ise şöyle:
14 Haziran, Rusya - Suudi Arabistan (Moskova, Lujniki Stadyumu)
15 Haziran, Mısır - Uruguay (Yekaterinburg)
19 Haziran, Rusya - Mısır (St. Petersburg)
20 Haziran, Uruguay - Suudi Arabistan
25 Haziran, Uruguay - Rusya (Samara) ve Suudi Arabistan - Mısır (Volgograd)
HABERRUS