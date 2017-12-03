Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takımın grupları, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Sonuçlara göre Rusya'nın rakipleri; Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay olacak. Turnuvanın açılış karşılaşması ise Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda Rusya'nın rakipleri şu şekilde:

Gruplar:

GRUP A

Rusya

Suudi Arabistan

Mısır

Uruguay

GRUP B

Portekiz

İspanya

Fas

İran

GRUP C

Fransa

Avustralya

Peru

Danimarka

GRUP D

Arjantin

İzlanda

Hırvatistan

Nijerya

GRUP E

Brezilya

İsviçre

Kosta Rika

Sırbistan

GRUP F

Almanya

Meksika

İsveç

Güney Kore

GRUP G

Belçika

Panama

Tunus

İngiltere

GRUP H

Polonya

Senegal

Kolombiya

Japonya

Rusya'nın yer aldığı A grubu maç tarihleri ise şöyle:

14 Haziran, Rusya - Suudi Arabistan (Moskova, Lujniki Stadyumu)

15 Haziran, Mısır - Uruguay (Yekaterinburg)

19 Haziran, Rusya - Mısır (St. Petersburg)

20 Haziran, Uruguay - Suudi Arabistan

25 Haziran, Uruguay - Rusya (Samara) ve Suudi Arabistan - Mısır (Volgograd)

HABERRUS