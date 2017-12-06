Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, Lozan'da düzenlenen IOC İcra Komitesi toplantısında, Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararı alındığı belirtildi. Rus sporcular sadece Olimpiyat bayrağı altında turnuvaya katılabilecek.

Oyunlara sadece temiz, yani doping testlerinden sorunsuz geçebilen Rus sporcuların katılabileceği ifade edildi.

IOC ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko'yu da ömür boyu Olimpiyat Oyunlarından men etme kararını aldı.

IOC suspends Russian NOC and creates a path for clean individual athletes to compete in @PyeongChang2018 under the Olympic Flag https://t.co/bKA9rpbd3y — IOC MEDIA (@iocmedia) December 5, 2017

​Lozan'da alınan kararla Rusya Olimpiyat Komitesi'nin IOC'taki üyeliği de askıya alındı. Rusya Spor Bakanlığı'nın tüm üyelerinin 2018 Kış Olimpiyatları'na girişi yasaklandı.

Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov'un IOC üyeliği elinden alındı.

Rusya'nın, doping soruşturmasıyla ilgili yapılan tüm harcamaları tazmin etmesine ve Bağımsız Test Kurumu'nun kurulmasına katkıda bulunmasına karar verildi. Toplam tazminat miktarı 15 milyon dolar olarak açıklandı.

Russia banned from 2018 Winter Olympics for systematic doping pic.twitter.com/A58UxhzpRO — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2017

​IOC Komisyon Başkanı Samuel Schmid, kararın Rusya dopingle mücadele laboratuvarının eski direktörü Grigoriy Rodçenkov'un ifadelerine değil, "tarafsız nitelikli ifadelere, bilimsel kanıtlara ve yazışmalara" dayandırıldığını açıkladı. IOC İcra Komitesi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Schmid, Rusya'yı ‘anti doping kuralları ve genel olarak dopingle mücadele sisteminin sistematik manipülasyonu' ile suçladı.

Bununla birlikte Schmid, bazı ‘temiz' sporcuların hakkının korunacağını da dile getirdi.

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