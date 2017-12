Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, Lozan'da düzenlenen IOC İcra Komitesi toplantısında, Rusya'nın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesi kararı alındığı belirtildi. Rus sporcular sadece Olimpiyat bayrağı altında turnuvaya katılabilecek.

Oyunlara sadece temiz, yani doping testlerinden sorunsuz geçebilen Rus sporcuların katılabileceği ifade edildi.

IOC ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko'yu da ömür boyu Olimpiyat Oyunlarından men etme kararını aldı.

