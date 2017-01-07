Soçi'de ilk kumarhane açıldı: Türk turistler bekleniyor

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde ilk kumarhane açıldı. Kumarhanenin basın servisinden yapılan açıklamada, şehre turist çekmeyi hedefledikleri ve Türkiye, İran, Çin, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turist bekledikleri belirtildi.

Özel bir törenle kapılarını açan 'Sochi Casino & Resort' isimli mekân, 32 bin metre kare alandan oluşuyor. Salonda 569 slot makinası, 10'u poker olmak üzere toplamda 70 kumar masası yer alıyor.

Yapımı 67 milyon dolara mâl olan kumarhane, 2 bin kişi kapasiteli. Bin 100 kişinin istihdam edileceği kompleksin Rusya'ya her yıl yarım milyar ruble (8.4 milyon dolar) kazandırması bekleniyor.

Türkiye'den turistler bekleniyor

Kumarhanenin basın servisinden gazetecilere yapılan açıklamada, Soçi'ye turist akışında ilk etapta yüzde 25, daha sonraki yıllarda ise yüzde 60'a kadar artış beklendiği belirtildi. Soçi'nin uluslararası bir istikamet haline gelebileceğini söyleyen yetkililer, "Türkiye, İran, Çin, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turistler bekleniyor." diye ifade etti.