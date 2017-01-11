‘Rusya ile düzelme turizme olumlu yansıyacak’

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Rusya ile ilişkilerdeki düzelme doğrultusunda turizme de olumlu yansıma olmasını beklediklerini söyledi.

NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, "Sadece terör saldırılarından kaynaklanan iptaller değil, Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası yaşanan kriz vardı. 2017'de pek çok pazarda bu yılki dar boğazları yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. Rusya ile ilişkilerdeki düzelme doğrultusunda turizme de olumlu yansıma olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

‘Türkiye'nin farkını fark ettiklerinin işaretlerini araştırmalar gösteriyor’

2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısının azalmasıyla ilgili de konuşan Avcı şuları söyledi: “Geçen yıl Türkiye'ye gelmeyenler ya hiç seyahate çıkmadı veya alternatif ülkelere yöneldi. Türkiye'ye gelmiş olanlar gittikleri ülkelerle mukayese yapma imkanı buldular. Yabancı büyük tur operatörlerinin de aktardığı bilgi gösteriyor ki, daha önce Türkiye'ye gelenlerin Türkiye'nin farkını fark ettiklerinin işaretlerini araştırmalar gösteriyor.”