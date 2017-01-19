Rusya'da erken rezervasyonlarda Türkiye lider

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya'dan bu yaz için yapılan erken rezervasyonların yüzde 50’sini almayı başardı.

Yapılan açıklamada "Türkiye’ye erken rezervasyonlar normalden önce, sohbahar döneminde başladı ve hemen satış yapılmaya başlandı. Rus turistler Türkiye’yi özlemiş durumda, bu sezon erken rezervasyonların indirimlerinden yararlanarak tatillerini almak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Yüzde 50'ye kadar ulaşan erken rezervasyon indirimlerinin nedeninin ise rublenin güçlenmesi ve Türkiye'de turizm şirketlerinin sunduğu indirimler olduğu kaydedildi. Haziran ayı başında Antalya'da 3-4 yıldızlı bir otelde bir kişinin bir hafta tatil yapma maliyeti ortalama 30-34 bin ruble (500-580 dolar). Bu da Rus vatandaşlarının Haziran ayında tatil yapabileceği yerler arasında neredeyse en uygunu.

Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra bozulan Turizm ilişkilerinin 2017 yazında normalleşmeye başlaması bekleniyor.