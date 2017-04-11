"Charter uçuşların iptali Ruslara çok büyük darbe olur"

Rusya Tur Endüstrisi Birliği Basın Sözcüsü İrina Turina, Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşların durdurulması halinde Rus turistlere ve Rus turizm endüstrisine çok büyük bir darbe vurulacağını söyledi.

Dün akşam Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak, Türkiye’ye charter uçuşların durdurulabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Şuanda Türkiye'ye çok cazip fiyatlarla tur paketleri satıldığını belirten Turina, "Kesinlikle bu olay hem Rus turistler için, hem de Rusya turizm endüstrisi için çok büyük bir darbe olur. Bir çok insan erken rezervasyon yaptı ve parasını ödedi. Böyle bir ekonomik kriz içerisinde bile Türkiye'ye tatile gitmeye karar verdiler." diye ifade etti.

"Bu kadar insan ne olacak?"

Rusya vatandaşlarının en popüler destinasyonunun Türkiye olduğunu hatırlatan Turina şunları söyledi: "Türkiye şuanda Rusya pazarı için harika teklifler, indirimler sunuyor. Bu durumdan ilk olarak Rus turistler zarar görür. Öte yandan bu devasa bir baş ağrısı olur. Turizm endüstrisine devasa bir darbe olur çünkü çok sayıda tatil paketi satıldı. Bu kadar insan ne olacak bunu düşünmeleri lazım. Tarifeli seferlerle gidecek olanlar var ancak charter uçuşla gidecek olanlar da çok. Bunu çözmeleri lazım. Veya bir şekilde tarifeli seferlerin artırılması için izin alınmalı. Veya bazı insanlar artık başka ülkelere gidecek."

Turina ayrıca, charter uçuşlar konusunda henüz kesin bir yasağın olmadığını, sadece uyarı yapıldığını hatırlattı.

Selim Saygıner, Moskova