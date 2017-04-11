Kremlin Türkiye'ye charter yasağını yorumlamaktan kaçındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye charter uçuşların yasaklanma ihtimali ile ilgili soruya yorum yapmadı.

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna Peskov şöyle yanıt verdi: "Bu olay hükümet ve Rosaviatsiya (Rusya Federal Havacılık Kurumu) ile ilgili. Bu Kremlin'i bağlamıyor."

Rus RIA Novosti haber ajansının haberine göre Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak, Rosaviatsiya’nın Rus havayolu şirketlerine bir mektup göndererek Türkiye’ye charter uçuşların durdurulabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu söylemişti.

Haberrus