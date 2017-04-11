Rus turistler charter yasağından rahatsız oldu

Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşların durdurulabileceği ihtimalini öğrenen Rus turistler endişelendi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze'nin basına yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'ye yaz tatili için tur satın alan Rusya vatandaşları, charter uçuşları iptal olması ihtimali için endişeleniyor.

Dün Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak, Rosaviatsiya’nın Rus havayolu şirketlerine bir mektup göndererek Türkiye’ye charter uçuşların durdurulabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu söylemişti.

"Kesin bir bilgi yok, bekliyoruz"

RIA'ya konuşan Lomidze, dünkü haberin ardından insanların kendilerini aramaya başladığını söyledi. "İptaller yok. Ancak az da olsa tatil turunu değiştirmek isteyenler var. Endişelenip arayan kişilerin sayısı çok fazla" diyen Lomidze, "Vatandaşlar bu durumu açıklamamızı bekliyor. İptal olacak mı? Olmayacak mı? Bunu soruyorlar. Şu anda bu soruya verecek cevap yok. Ve bizim de charter uçuşların kesin olarak iptal edileceğine dair bir bilgimiz yok. Bekliyoruz."

Lomdize'nin ifadelerine göre Türkiye'ye tatile giden Rus vatandaşlarının neredeyse yarısı erken rezervasyon yaptırıyor.

Türkiye'nin bu yıl erken rezervasyon alanında en popüler ülke olduğunu hatırlatan Lomidze, "İnsanlar bu yüzden nereye gidecekleri, nerde kalacakları konusunda emin olmak istiyor" diye ifade etti.

"Türkiye'ye satış oranları düşebilir"

Öte yandan Lomidze, bu tür haberler sebebiyle Türkiye'ye tur satış oranlarının düşebileceğini söyledi. Bugünden itibaren, bu olayın kesinliğe kavuşacağı ana kadar Türkiye'ye olan ilginin azalacağını düşündüğünü söyleyen Lomidze, "Sebebi ise belirsizlik. Umarız bu hafta en kısa sürede bu olay açıklığa kavuşur. Türkiye'de 16 Nisan'da referandum yapılacak. Rosaviatsiya'nın charter uçuşların iptal olabileceğine yönelik açıklaması da bununla alakalı. Bu referandum sonrası ülkede siyasi zorluklar olabilir." diye belirtti.

Selim Saygıner, Moskova