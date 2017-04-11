Tur operatörleri Rosaviatsiya’nın mektubunu yasak olarak kabul etmiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada Rusya Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) Türkiye’ye charter uçuşlarıyla ilgili mektubunu yasak ya da talimat olarak olarak değil, bir uyarı olarak kabul ettiklerini açıkladı.

ATOR’dan yapılan açıkalamada, “Türkiye’ye turist gönderen büyük tur operatörleri basının resmi olarak hiçbir yerde bulunmayan ve talimat niteliği taşımayan bir belgeyi yaydığını, söylüyor. Konunun umanları bunun bir yasak değil, gerçekleşmesi durumunda turizm sektörünü de etkileyebilecek olan muhtemel bir olay hakkında bir uyarı olduğu vurgusunu yapıyorlar.” ifadelerine yer verildi.

ATOR, havayolu şirketlerinin de aynı kanaatte olduklarını, mektubun, Türkiye iç siyasetindeki muhtemel istikrarsızlıktan kaynaklanabilecek durumlardan dolayı Rosaviatsiya yetkililerinin uyarıda bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

Berk Atacan, Haberrus