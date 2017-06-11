Rusya vatandaşlarının Haziran tatili için tercihi Türkiye oldu

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarının yüzde 37'si, Haziran ayının 10,11 ve 12'sindeki üç günlük tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor.

Otel rezervasyonları ve talep sayılarına göre elde edilen verilere göre Türkiye, Haziran ayındaki 3 günlük tatili geçirmek için yüzde 32-37 oranıyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı Yunanistan ve Rusya paylaşırken, üçüncü sırada ise Kıbrıs yer aldı.

Türkiye, Yunanistan, Rusya ve Kıbrıs'ın ardından en çok tercih edilen ülkeler sırasıyla şöyle; Tayland, Tunus, İspanya, Karadağ, Bulgaristan, Vietnam ve İtalya.

Rus turistlerin geçen yıla oranla bu yıl otel seçenekleri de iyileşti. Geçtiğimiz sene internet üzerinden rezervasyon yaptıranların yüzde 55'i 3 yıldızlı otelleri tercih ederken, bu yıl bu oran yüzde 27'ye kadar geriledi.

Uçak bileti satış rakamlarından elde edilen verilere göre tatil paketi satın almadan yurtdışına çıkan vatandaşların en çok tercih ettiği rota Prag oldu. İkinci sırada ise Soçi, ardından sırasıyla; Kaliningrad, Simferopol, Paris, Tiflis, İstanbul ve Münih yer aldı.

Selim Saygıner, Haberrus