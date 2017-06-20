"Kırım'a uçak bileti, Türkiye tatilinden daha pahalı"

Rusya vatandaşlarının Kırım'a tatil paketi satın alma talebinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 oranında düştüğü açıklandı. Rusya Turizm Sektörü Birliği (RST) Başkanı İrina Tyurina'nın ifadelerine göre, yaşanan düşüş sezon boyunca devam edecek.

Mayıs ayında açıklama yapan tur şirketleri, Kırım'a olan talebin geçen yıla oranla yüzde 30 oranında azaldığını söylemişti. Talebin azalması tur paketi satışlarına da yansıdı ve geçen yıla oranla satışlar 3 kat azaldı. Uzamnlar, Haziran ayının ikinci yarısına girildiği dönemde yükseliş gözlemlenememesine bağlı olarak, satış rakamlarının yükselmeyeceği görüşünde.

Türkiye yasağının kalkmasının ardından yalnızca Kırım'a değil, Rusya içi tüm bölgelere talep azaldı. Rusya'nın Karadağ, Krasnoyarsk, Soçi, Abhazya ve Anap bölgelerinde de tur satışı azalması yaşanıyor.

Tyurina'nın ifadelerine göre Rusya'ya talep azalmasının nedenleri çok açık; döviz kurunun istikrarı, Türkiye'nin açılması, yurtdışına yoğun teşvik ve Türkiye gibi ülkelerde tatil fiyatlarının çok düşük olması.

Roza Vetrov isimli tur şirketi yöneticisi Yelena Savçenko, Kırım'a uçak biletlerinin 1,5 kat arttığını hatırlatarak şunları söyledi: "Tur firmaları Türkiye'ye 18 bin rubleden (310 dolar) başlayan fiyatlarla tatil imkanı sunuyor. Kırım'a ise uçak bileti neredeyse aynı fiyat."

Uzmanlar, Türkiye'yi bu yıl 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

Selim Saygıner, Haberrus