Türkiye'den Rusya'ya giden turist sayısı 2 kat arttı

Rusya Turizm Sektörü Birliği (RST) tarafından açıklanan rakamlara göre Rusya'ya gelen turist sayısı 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 17 artarak 295 bine ulaştı.

Rusya'ya en fazla turist Çin, Güney Kore, Tayland ve Japonya'dan geldi. Avrupa'dan gelen turistlerin oranı ise azalıyor; İspanya 23,8%, Almanya 14,7%, İtalya 14%, Finlandiya 11% ve İngiltere 6,2%. Tek yükseliş ise Fransa'da yaşandı; 4%.

Çin'den gelen turist amaçlı insanların sayısı yüzde 61 arttı. 2017 yılının ilk çeyreğinde yalnızca Çin'den gelenlerin sayısı 57 bin oldu.

Rusya'ya turizm amaçlı gelen Türkiye vatandaşlarının sayısı ise 2 kat arttı. Herhangi bir rakam verilmezken, bu artışın sebebinin, geçen yıl neredeyse hiç turist gelmemiş olması olarak belirtildi.

Uzmanlara göre Rusya'da tatil sezonu olmayan Ocak-Şubat-Mart aylarında bu kadar turist gelmesinin sebebi, iş veya herhangi bir sebeple kısa süreli Rusya'ya gelmesi gerekenlerin turist vizesi alması.

Selim Saygıner, Haberrus