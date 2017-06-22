Turizmde Rusya pazarını geri kazanırken, Avrupa pazarını kaybettik

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde Rusya pazarını geri kazanırken, Avrupa pazarının kaybedildiğini söyledi. Çetin, Mayıs ayında Almanya'daki gerilemenin yüzde 41 olduğunu belirtti.

Turizmde Antalya'nın sezona Türkiye'den daha iyi başladığını belirten Çetin, "Türkiye'ye gelen turist sayısı ilk dört ayda geçen yıl ile aynı düzeyde kalmıştır. İstanbul'a gelen turist sayısı nisan ayında geçen yılın yüzde 5 gerisindedir. Antalya'da ise Nisan ayında yüzde 38, Mayıs ayında yüzde 65 artış kaydetmiştir. Son günlerdeki eğilim devam ederse 6 ayda geçen yıla göre yüzde 50 artış göreceğiz ve yılı 9 milyonlar düzeyinde tamamlayabileceğiz. Bunu söylerken hemen şunu da kaydedelim, 2015'e göre yüzde 25, 2014'e göre yüzde 30 gerideyiz. Bu nedenle geçen yıldan iyiyiz, fakat turizmde ve ticarette yüzlerin gülmesi zaman alacaktır" dedi.

Turizmde Rusya pazarını geri kazandıklarını ancak Avrupa pazarını kaybettiklerini söyleyen Çetin, Mayıs ayında Almanya'daki gerilemenin yüzde 41 olduğunu belirtti. Çetin, "2015'te Almanya'dan ziyaretçi sayısı 3 milyondu. Geçen yıl 2 milyona düştü ve bu yıl düşüş devam ediyor. 2015'e göre Batı Avrupa ülkelerindeki pazar kaybımız 2,5 milyonu aşacak gibi görünmektedir. Temmuz, Ağustos aylarında son dakika satışları artarsa biraz daha iyi olacaktır. Bizim oturup kendi evimizi, kapımızın önünü süpürme zamanıdır. Geçen yıl hayatta kalmaya çalıştık, artık daha soğukkanlı bir biçimde geleceği konuşmalıyız" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE FESTİVALİ'Nİ AVRUPA'DA DÜZENLEMELİYİZ

Geçen hafta Rusya'da Bakanlık tarafından Türkiye festivali düzenlendiklerini dile getiren Başkan Çetin, "Bazı kentlerimizle birlikte Antalya olarak biz de yer aldık. Bu festival bir kültür festivali gibi organize edildi ve Rus halkı tarafından güzel ilgi gördü. İlgiyi zaten havalimanında, uçaklarda gördük. Bu festivalin Avrupa ülkelerinde de düzenlenmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz. Festival için valimiz çok çaba harcamıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sadece belediye başkanlarımızın katılamaması üzüntü verici olmuştur" dedi.

Haberrus, DHA