Alkollü yolcu Moskova-Antalya uçağında kavga çıkardı

Moskova’dan Antalya’ya giden Red Wings havayollarına ait yolcu uçağında alkollü bir Rus yolcu kavga çıkardı.

Eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Antalya’ya tatile giden Rus turistin, arkadaşlarının ifadesine göre ilk yurtdışı seyahati olduğu için uçuş öncesinde sinirleri çok fazla gerildi.

Uçakta taşkınlık çıkaran yolcuyu kabin ekibi ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Uçakta bulunanların ifadelerine göre kavga bir saatten fazla sürdü.

Pilotun tüm uyarılarına rağmen sakinleşmeyen alkollü yolcu kabin ekibi ve yolcular tarafından bağlanarak engellendi.

Kavga çıkaran turist, uçak Antalya Havalimanı’na indikten sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Berk Atacan, Haberrus