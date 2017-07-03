Rus turistler Türkiye’de rekor kırmaya devam ediyor

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı turizm yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Antalya’ya gelen Rus turist syısında patlama yaşandı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada Haziran ayında Antalya’ya gelen Rus turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 76 katına çıktığı belirtildi.

Bu dönemde 584 bin Rus turist Antalya’yı ziyaret etti.

Haziran ayındaki Rus turist sayısındaki artış turizm yasaklarının söz konusu olmadığı 2015 yılına göre de önemli derecede artış gösterdi. Buna göre 2015 Haziran ayına göre artış yüzde 24,2 olarak belirlendi.

Yılın ilk 6 ayında Antalya’ya gelen toplam yabancı turist sayısı 2, milyon olurken bunun 1,1 milyonunun Rus turistler oluşturdu.

Berk Atacan, Haberrus