Rus sanatçı Türkiye'de: Gerçek yazın ve sıcağın keyfini çıkarıyorum

Rusya'nın ünlü pop şarkıcısı Sergey Lazarev, Türkiye'de hem tatil yapıyor, hem de sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

Resmi Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Rus yıldız, "Bana güneş lazım! Güneş bağımlısı biriyim!! Gerçek yazın ve sıcağın keyfini çıkarıyorum." dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Rixos Sungate oteliyle anlaşan Lazarev, gündüzleri tatil yaparken, akşamları da konser veriyor.

Antalya'nın çok sıcak olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, gece 00:00'da bile 35 derece olduğunu söyledi.

Haberrus