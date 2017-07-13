Ucuz Türkiye tatili Rusya’da uzun pasaport kuyrukları oluşturdu
Türkiye’nin Rus turistlere sunduğu ucuz tatil fırsatlarından yararlanmak isteyen Rusya vatandaşları pasaport almak için devlet binalarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Uçak krizinden dolayı Rusya’nın uyguladığı turizm yasakları nedeniyle turizm sektöründe ağır yara alan Türk turizmciler ucuz tatil yöntemiyle kaybettikleri Rus turistleri bu yıl geri kazanmak istiyor.
Türkiye’nin sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyen Rus turistler arasında pasaportu olmayanlar pasaport çıkarmak için devlet kurumlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.
Rusya’nın Perm şehrinde yılın ilk 6 ayında pasaport başvurusunda bulunanların sayısı birkaç kat artış gösterdi.
Gene yılın tamamında toplam 4 bin 900 yeni pasaport başvurusu yapılırken bu yılın ilk yarısında 20 bin 400 başvuru yapıldı.
Yetkililer yeni pasaport başvurusunda bulunanların çok büyük bir kısmını Türkiye’ye gitmek isteyen turistlerin oluşturduğunu burguladı.
Berk Atacan, Haberrus