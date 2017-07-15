Rus milletvekili, Türk milletvekillerine seslendi: Turistlerimizin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapın

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk milletvekillerine seslenerek, "Turistlerimizin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapın" dedi.

Kişisel facebook hesabından bir gönderi paylaşan Klintseviç, şunları söyledi:

"...Şuanda Rus turistlerin büyük bir bölümü Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun nedenlerine şimdi girmeyeceğim, sebebi vardır. Bir senatör ve Savunma-Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'de meclisteki meslektaşlarıma seslenmek istiyorum: Rus turistlerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapın. Bugün bu, Rusya-Türkiye ilişkilerinin normal bir şekilde -hatta dostça gelişmesi için ilk şart."

Bugün, Mısır'ın tatil bölgesi Hurghada'da düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu iki Alman turistin hayatını kaybetmiş, iki Çek Cumhuriyeti vatandaşı da yaralanmıştı. Ancak basına düşen ilk haberlerde hayatını kaybeden iki kadının Ukrayna uyruklu, yaralanan iki kişinin ise Rusya vatandaşı olduğu belirtilmişti.

HABERRUS