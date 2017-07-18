Atlas Global Tümen-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Atlas Global Havayolları, Tümen-İstanbul aktarmasız uçuş seferlerini durdurma kararı aldı.

Haftada 2 kez gerçekleşen Tümen-İstanbul seferleri 6 Haziran tarihinde başlamış ve ilk uçuşu gerçekleştiren uçak İstanbul’da itfaiye suları koridoru altında piste giriş yapmış ve yolcular çiçeklerle karşılanmıştı.

Atlas Global Rusya Genel Müdürü Necdet Taşçı Tümen-İstanbul seferleri ile ilgili açıklamasında Tümen’e önem verdiklerini ve kalıcı olmak istediklerini söylemişti.

Tümen’deki Roşino Havalimanı’ndan yapılan açıklamada Atlas Global’in bu kararı kendisinin aldığı, havaalanı yönetimi olarak uçuşlarda herhangi bir engel görülmediği belirtildi.

Sebep Rus havayolu şirketi VİM Avia ve Antalya’ta artan talep

Atlas Global Tümen temsilciliğinden yapılan açıklamada ise uçuşların iptal edilmesindeki en büyük sebebin VİM Avia havayolu şirketinin Tümen’den Türkiye’ye charter uçuşlarının sık sık iptal edilmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Şirket temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Buradaki uçaklar başka uçuşlara yönlendirildi. VİM Avia ile ilgili gelişmelerden dolayı tur operatörleri sorun yaşamaya başladı.” ifadelerine yer verildi.

Tümen-İstanbul seferlerinin iptal edilmesinin bir diğer sebebi ise rus turistlerin tatil amacıyla İstanbul’u değil, daha çok Antalya’yı tercih etmesi ve buraya olan talebin artması olarak gösterildi.

Berk Atacan, Haberrus