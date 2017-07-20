Rusya'da yurtiçinde tatil yapanlardan ek vergi alınacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, yurtiçinde tatil yapmak isteyen Rusya vatandaşlarından ek vergi alınmasıyla ilgili kararı üçüncü oturumda kabul etti.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından; Rusya'nın Kırım, Altay, Krasnodar ve Stavropol gibi yazlık bölgelerinde tatil yapan Rusya vatandaşlarından, günlük 100 rubleye (1,7 dolar) kadar ek vergi alınmaya başlanacak.

Toplanan bu vergilerle, bir fon kurulması ve bölgelerin turizme daha el verişli yerler haline gelmesi için çalışmalar yapılması planlanıyor. Elde edilen gelirlerle yalnızca şehir tasarımı, inşaat, imar, turistik tesislerin bakım ve onarımı yapılabilecek.

Vergi miktarı

Ek tatil vergisi miktarının bu yıl kişi başı günlük 100 rubleyi geçmemesi öngörülüyor. 2018 yılında ise 50 rubleyi.

Örneğin 5 kişilik bir aile Soçi'de 10 gün tatil yapmak için, tüm harcamalar ve vergiler hariç ek olarak 5 bin ruble (85 dolar) daha vergi ödeyecek. (Günlük 100 ruble olarak hesaplanırsa.)

Vatandaşlar tepkili

Ria novosti haber ajansı konuyla alakalı bir anket gerçekleştirdi ve okuyucularına "Rusya'da turist vergisi getirilmesi destekliyor musunuz?" diye sordu.

30 bin kişinin oy kullandığı ankette çoğunluk (yüzde 65.2), "Önce şehri geliştirip düzene sokmak, ardından insanlardan para almak gerekir" seçeneğini seçti.

Yüzde 30.4 ile ikinci sırada, "Birşeylerin değişeceğini sanmıyorum", yüzde 4.4 ile üçüncü sırada ise "Evet, bu turizm sektörü için faydalı olur" seçeneğini seçildi.

Selim Saygıner, Haberrus