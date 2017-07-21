Eski Sovyet garnizonu Rusya’nın turizm kentlerinden birisi oldu

SSCB döneminde, Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan Kamçatka yaarımadasına inşa edilen eski askeri garnizon, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

NTV’de yer alan habere göre Sovyet lider Nikita Hruşyev tarafından Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu dönemde ,1960 yılında, denizaltıların konuşlandırılması için yaptırılan garnizon, 1996 yılında, yani Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 5 yıl sonra, kaderine terk edildi.

Yaklaşık 20 yıldır kimsenin ayak basmadığı Petropavlosk-Kamçatskiy yarımadası namı-diğer adıyla “Rusya’nın Ateş ve Buz Diyarı” bugün tarih meraklısı turistler tarafından büyük ilgi topluyor.

Hayalet şehre, sadece gemi ya da helikopter ile ulaşım sağlanıyor.

Askeri bir sır olarak saklanan yarımada birçok haritada yer almadığı için yeniden keşfedilmesi 20 yıldan uzun sürdü.

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