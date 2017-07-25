Rus turistler Ege depreminden sonra Türkiye turlarını iptal ediyor mu?

20 Temmuzda Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası Rus turistlerin Türkiye turlarını iptal etme konusu gündeme geldi.

Rusya’nın iki farklı turizm otoritesinden yapılan açıklamalar, Rus turistlerin Türkiye turlarını iptal edip etmedikleri sorusunu daha da karmaşık hale getirdi.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Rus turistlerin, Ege Denizi’nde meydana gelen 6,7 şiddetindeki depremden sonra Türkiye ve Yunanistan’a turları iptal etmeye başladıkları bidirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) ise Rosturizm’in açıklamasının tam tersi yönde bildiri yayınladı ve Rus turistlerin bu ülkelere aldıkları turları iptal etmediklerini duyurdu.

ATOR açıklamasında, “Şu anda Rusya’daki turistler bizi arıyor ve daha sonra Türkiye’ye gitmeye karar veriyorlar. Herkesi sakinleştirmeye çalışıyoruz; tatil yörelerindeki durum stabil. Turizm altyapısında bir sorun bulunmuyor.” ifadelerine yer verildi.

20 Temmuzda Bodrum açıklarında Yunanistan’ın Kos adasından 16 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremde 120 kişi yaralanmış, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Berk Atacan, Haberrus