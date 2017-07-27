Aralarında Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 400 turist Marmaris’teki otelden dışarı atıldı

Marmaris’teki beş yıldızlı Munamar Beach Otel’in sahibi olan Katar Emiri Şeyh Nasser Ahmed Ali el Thani, anlaşamadığı kiracıya açtığı davayı kazanmasının ardından aralarında Rusya vatandaşlarının da bulunduğu 400 turisti dışarı attı.

Katar Emiri, Marmaris’teki beş yıldızlı Munamar Beach Otel’i 2010’da 15 milyon dolara satın almış, yıllık 1 milyon dolara beş yıllığına Güney Yıldızı Otelcilik firmasına kiralamıştı. Kira sözleşmesin 2015’te bitmesinin ardından, işletmeciyle emir kirada anlaşamadı. Bunun üzerine otelin tahliyesi için emir tarafından dava açıldı.

İşletmeci de 4 milyon 750 bin dolar masrafları olduğunu söyleyerek karşı alacak davası açtı. Tahliye davası, 21 Temmuz’da emir lehine sonuçlandı.

Turistler ve çalışanlar isyanda

Tahliye kararıyla birlikte polisler dün akşam otele geldi. Oteldeki 400 turist, polis ve otel çalışanları eşliğinde odalarından çıkarılarak lobiye indirildi.

Turistler ellerindeki bavullarla apar topar indikleri lobide uzun saatler bekletildi. Tur acenteleri kalacak yer bulmakta zorlandı.

İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen bir yurttaş, “Bugün, ailemle bir hafta tatil için otele yerleştik ama tahliye kararını duyunca şok oldum. Resmen rezillik ve şu ana kadar bizi tahliye edenler yerleşebileceğimiz yer bulamadılar” diye konuştu.

Otel çalışanları da tatil sezonu ortasında işsiz kaldıkları için isyan etti: “Yüksek turizm sezonunda herkesin çalışanları var ve biz iş bulamayız. Bizim mağduriyetimizi kim giderecek?”

400 turist için uzun saatler süren görüşmeler sonrası kalacak yer ayarlanabildi.

HABERRUS