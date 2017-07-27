Rus turist tatil için gittiği Kemer’de ölü bulundu

Antalya'nın Kemer İlçesi'ne tatile gelen 48 yaşındaki Dmitry Sadovnikov adlı Rusya vatandaşı, uyumak için uzandığı havuz kenarındaki şezlongda ölü bulundu.

Haber Türk’ün haberine göre, Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otele eşi Larisa Sadovnikova ile tatile gelen Dmitry Sadovnikov, sabah restoranda kahvaltı yaptı.

Otelde tanıştıkları arkadaşları ve eşinin plaja gitme önerisini havuz kenarında yatmak istediğini belirterek geri çeviren Dmitry Sadovnikov, havuz kenarındaki şezlonga uzandı. Saat 11.30 sıralarında plajdan dönen eşi ve arkadaşları uyuduğunu sandıkları Dmitry Sadovnikov'u uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumun haber verilmesi üzerine otel yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Dmitry Sadovnikov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sadovnikov'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Larisa Sadovnikova, ifadesinde dün eşinin çok fazla alkol aldığını belirtirken, bugün de baş ağrısıyla kalktığını ve daha sonra restorana gittiklerini kaydetti. Restoranda eşinin ne içtiğini bilmediğini aktaran Sadovnikova, plaja gittiklerinde eşinin havuz kenarında uyuduğunu sandıklarını anlattı.

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