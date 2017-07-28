Rus turist Türkiye’ye gidebilmek için 250 bin ruble ödemek zorunda kaldı

Rusya’nın Volgograd şehrinden Antalya’ya gitmek isteyen Rusya vatandaşı, kredi borcundan dolayı şahsı adına verilen yurtdışı çıkış yasağı kararını kaldırmak için 250 bin Ruble ödemeye razı oldu.

Rusya Federal İcra Kurumu’nun verdiği bilgiye göre bir Rus bankasından kredi alan Rusya vatandaşı, mahkeme kararı olmasına rağmen borcunun bir kısmını da olsa ödemekten kaçındı.

Mahkeme kararı olmasına rağmen borcunu ödemeyen vatandaş hakkında İcra Kurumu yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

Doğum gününü Antalya’da kutlamak isteyen Rusya vatandaşı, hakkında verilen kararı öğrenince Antalya’ta gidebilmek için 250 bin Ruble olan borcunun tamamını ödemeyi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 27 Temmuzda imzaladığı kararnameye göre, hakkında mahkeme kararı olup 30 bin Rubleden fazla borcu olan vatandaşlara yurtdışına çıkış yasağı getiriliyor.

Berk Atacan, HABERRUS