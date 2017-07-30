Kemer'deki otel yangınında 3 Rusya vatandaşı yaralandı
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Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu oteldeki yangında 3'ü Rusya vatandaşı olmak üzere, toplam 13 kişinin dumandan etkilendiği belirtiliyor.
Müşteriler otelin yangın söndürme sisteminin çalışmadığını, yangın merdivenlerinin kapılarının da kilitli olduğunu öne sürdü.
Otele gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişilerden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında panikleyen bazı tatilcilerin balkonlardan inmeye çalıştığı belirtildi.
HABERRUS