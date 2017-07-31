Kemer’de denizde yüzerken kriz geçiren Rus turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan 36 yaşındaki Rus turist Oksana Astafeyeva denizde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre eşiyle birlikte Kemer’de tatil yapan Astafeyeva, akşam saatlerinde eşiyle birlikte denize gitti. Denizde sahile yakın bir noktada yüzerken aniden rahatsızlanan Rus turist çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı.

Astım hastası olduğu iddia edilen Astafeyeva’nın ilacını otelde unuttuğunun anlaşılması üzerine kocası otelden astım ilacını getirdi.

Daha sonra çağrılan ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırılan Astafeyeva yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu olayı doğrularken, yaşanan trajedide herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Berk Atacan, HABERRUS