Rusya: Turizmde lider Türkiye, yetişmek imkansız

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yaz mevsiminin 3'de 2'lik kısmının geride kaldığını, Ağustos ayı için ise tur paketlerinin büyük ölçüde satıldığını hesaba katarak, bu yıl Rusya vatandaşları için Türkiye'nin lider konumda olduğunu, Türkiye'yi bu konuda yakalamanın ise nerede imkansız olduğunu açıkladı.

Tur operatörleri tarafından satılan tur paketlerini araştıran ATOR, Rusya vatandaşlarının tatil için bu yıl en fazla Türkiye, Rusya, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve İtalya'yı tercih ettiğini yazdı.

Haberde, açık ara farkla lider konumda olan Türkiye'nin ise bu yarışta 'erişelemez' olduğuna vurgu yapıldı.

Rusların en çok Antalya sahillerini tercih ettikleri belirtilen haberde, en popüler bölgelerin ise ucuzluğundan dolayı 'Kemer' ve 'Side' olduğu kaydedildi.

Ruslar 'herşey dahil' sistemi tercih ediyor

Tatil paketleri satın alınırken tercih edilen seçeneklere göre elde edilen verilerde, Rusya vatandaşlarının en fazla 'herşey dahil' sisteminde tatil yapmayı tercih ettiği görülüyor.

Türkiye'ye gidenleri ortalama tatil süresi 10 gün, otel tercihi ise 5 yıldızlılardan yana.

Rusya'da tatil için ne kadar bütçe ayrılıyor?

Elde edilen verilere göre bu yıl Rusya vatandaşları iki kişilik tatil için ortalama 800-900 avro (yaklaşık 60 bin ruble) bütçe ayırıyor.

Ağustos ayında iki kişi 7 gece tatil en popüler ve uygun tercihler arasında yer alıyor.

Otelin ve tatilin sınıf fiyatına bağlı olarak, Rus çiftler bu yıl Ağustos ayında tur paketi için ortalama 84-86 bin ruble (1400 dolar) ödeme yapacak.

Selim Saygıner, Haberrus