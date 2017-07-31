Türkiye'de son iki günde beş Rus turist hayatını kaybetti

Rusya Kültür Bakanlığı'na bağlı turizm ajansı Rosturizm'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz iki günde beş Rus turist Türkiye'nin farklı bölgelerinde tatil yaparken hayatını kaybetti.

Bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle, 4 kişinin ise yüzme anında hayatını kaybettiği belirtildi.

Tatilcilere, sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tatil yeri seçmeleri ve sıcak havanın vücutları üzerindeki etkisine dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Dün bölgeden gelen haberde, Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan 36 yaşındaki Rus turist Oksana Astafeyeva'nın denizde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre de, Cumartesi günü iki Rus vatandaşı hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Aleksandr Şevçenko Manavgat'ta boğulmuş, 47 yaşındaki Tatyana Logilova ise oteldeki odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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