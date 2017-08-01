Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye hangi ülkeden kaç turist geldi?

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın rakamlarını geride bıraktı. Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl bir önceki yıla göre, ilk altı ayda yabancı ziyaretçi sayında yüzde 14.05, Haziran ayında da yüzde 43.01 artış yaşandı.

Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı.

İlk altı ay baz alındığında da 2017 Ocak-Haziran döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.05 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

En Fazla Ziyaretçi Rusya’dan

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk üç şöyle:

Rusya 1 milyon 692 bin 103 kişiyle zirvede. Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci, Gürcistan 1 milyon 73 bin 271 kişiylye üçüncü.

Türkiye’ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamsında ise ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti.

İstanbul’u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken Antalya’ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne’ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi.

HABERRUS